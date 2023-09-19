Спасатели нашли пропавших на Камчатке туристов

Группа не нуждается в медицинской помощи.

Российские спасатели нашли группу туристов из шести человек, которые пропали на территории Камчатского края во время похода Соответствующее заявление сделали представители региональной пресс-службы экстренного ведомства страны. Специалисты отметили, что путешественники не нуждаются в медицинской помощи. Сотрудники ГУ МЧС доставят людей в город Козыревск при помощи высокопроходимой техники.

Напомним, что о пропаже туристов общественности стало известно вечером 18 сентября. Такую информацию передал знакомый, который дожидался возвращения путешественников из похода. Известно, что группа была зарегистрирована в реестре ГУ МЧС. Вечером, 14 сентября, люди отправились по маршруту со стоянки "Копыто" в Усть-Камчатском районе в районе вулкана Толбачик. В указанный срок они должны были выйти к стоянке "Клешня". Однако связь с путешественниками пропала. К поискам граждан привлекались силы вертолета Ми-8.

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Фото и видео: ГУ МЧС России