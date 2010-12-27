Спасатели локализовали пожар в заброшенном здании в Приморском районе

Спасатели МЧС локализовали пожар в двухэтажном заброшенном здании в Приморском районе Петербурга. Общая площадь горения составила 700 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.
Сообщение о возгорании по адресу 3-линия 2-й половины, дом №61, корпус 4 поступило в 18:12. В 18:38 ранг пожара был повышен до № 2. Спустя час спасатели локализовали огонь, ранг пожара понизили до №1-Бис. В 19:47 открытое горение ликвидировали.
Сведения о пострадавших не поступало.
В тушении от РСЧС приняли участие 22 единицы техники и 102 человека личного состава.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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