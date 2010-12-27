Спасатели локализовали пожар в заброшенном здании в Приморском районе

В неэксплуатируемом здании огонь распространился на площади 700 кв.метров.

Спасатели МЧС локализовали пожар в двухэтажном заброшенном здании в Приморском районе Петербурга. Общая площадь горения составила 700 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу 3-линия 2-й половины, дом №61, корпус 4 поступило в 18:12. В 18:38 ранг пожара был повышен до № 2. Спустя час спасатели локализовали огонь, ранг пожара понизили до №1-Бис. В 19:47 открытое горение ликвидировали.

Сведения о пострадавших не поступало.

В тушении от РСЧС приняли участие 22 единицы техники и 102 человека личного состава.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"