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В Приморском районе загорелся двухэтажный дом

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Площадь пожара - 200 квадратных метров.

Вечером 29 ноября в Приморском районе произошел пожар в заброшенном здании. На данный момент сообщений о пострадавших не поступало, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о пожаре по адресу 3-линия 2-1 половины, дом №61, корпус 4 поступило в 18:12. Там расположено двухэтажное кирпичное заброшенное здание. Огонь охватил территорию площадью 200 квадратных метров. 

В 18:28 ранг пожара был повышен до №1-БИС, а затем до №2. На место прибыли 17 единиц спецтехники МЧС и 68 спасателей. 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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