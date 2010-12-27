Спасатели достали тело погибшей девушки из Фонтанки

Петербурженка упала в воду в центре Петербурга.

Вечером 26 октября на набережной реки Фонтанки произошел несчастный случай. Девушка упала в воду, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в 20:11 у дома №46. В воде оказалась девушка 1995-го года рождения. В 21:01 водолазы Поисково-спасательной службы Петербурга обнаружили тело погибшей и доставили его на берег.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что глава СК передаст дело о смерти школьника в "Артеке" петербургским следователям.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"