Глава СК передаст дело о смерти школьника в "Артеке" петербургским следователям

Родители погибшего сомневаются в объективности экспертов из Крыма.

Председатель Следственного комитета РФ провел встречу с петербуржцами. К главе ведомства обратились родители школьника, который погиб на отдыхе в лагере "Артек" в Крыму.

Родители попросили изъять уголовное дело о смерти их сына из производства следственных органов Крыма и Севастополя и передать его петербургским следователям. Мама и папа мальчика не доверяют экспертным учреждениям южного региона, так как 12-летний школьник погиб именно там.

Александр Бастрыкин дал указания передать дело в центральный аппарат СК. Председатель заверил, что специалисты объективно разберутся в случившейся трагедии и дадут ей правовую оценку.

Напомним, происшествие случилось в пятницу, 11 октября. По По информации комитета по образованию Петербурга, шестиклассник пожаловался на плохое самочувствие, затем его госпитализировали. По факту смерти возбуждено уголовное дело по 109-й статье УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Фото: lenobl.sledcom.ru