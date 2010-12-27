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Глава СК передаст дело о смерти школьника в "Артеке" петербургским следователям
Сегодня, 19:54
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nadezhda_sib

Глава СК передаст дело о смерти школьника в "Артеке" петербургским следователям

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Родители погибшего сомневаются в объективности экспертов из Крыма.

Председатель Следственного комитета РФ провел встречу с петербуржцами. К главе ведомства обратились родители школьника, который погиб на отдыхе в лагере "Артек" в Крыму. 

Родители попросили изъять уголовное дело о смерти их сына из производства следственных органов Крыма и Севастополя и передать его петербургским следователям. Мама и папа мальчика не доверяют экспертным учреждениям южного региона, так как 12-летний школьник погиб именно там. 

Александр Бастрыкин дал указания передать дело в центральный аппарат СК. Председатель заверил, что специалисты объективно разберутся в случившейся трагедии и дадут ей правовую оценку. 

Напомним, происшествие случилось в пятницу, 11 октября. По По информации комитета по образованию Петербурга, шестиклассник пожаловался на плохое самочувствие, затем его госпитализировали. По факту смерти возбуждено уголовное дело по 109-й статье УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Фото: lenobl.sledcom.ru

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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