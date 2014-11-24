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Спасатели в Приозерске вытащили пса из мазутного пятна
Сегодня, 17:21
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Спасатели в Приозерске вытащили пса из мазутного пятна

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В Приозерском районе спасли пса, которая случайно попала в западню. Собака застряла в луже с мазутом.

Днем в среду, 5 июля, спасателям Ленобласти пришлось помогать собаке выбраться из западни. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы региона.

К специалистам обратились неравнодушные местные жители, которые сообщили, что в луже с мазутом застрял пес и не может вылезти сам. Инцидент случился в городе Приозерск в Ленинградской области.

По итогу спасатели смогли вытащить собаку из мазутного пятна и передали волонтерам, которые занялись дальнейшим уходом за животным.

Ранее сообщалось, что искусанную питбулем пенсионерку сняли на видео после нападения пса.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленинградской области

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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