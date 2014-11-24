Спасатели в Приозерске вытащили пса из мазутного пятна

Днем в среду, 5 июля, спасателям Ленобласти пришлось помогать собаке выбраться из западни. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы региона.
К специалистам обратились неравнодушные местные жители, которые сообщили, что в луже с мазутом застрял пес и не может вылезти сам. Инцидент случился в городе Приозерск в Ленинградской области.
По итогу спасатели смогли вытащить собаку из мазутного пятна и передали волонтерам, которые занялись дальнейшим уходом за животным.
Ранее сообщалось, что искусанную питбулем пенсионерку сняли на видео после нападения пса.
Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленинградской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все