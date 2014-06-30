Искусанную питбулем пенсионерку сняли на видео после нападения пса

Женщина находится в больнице, к ситуации подключена полиция.

В социальных сетях появились кадры, снятые сразу после нападения питбуля на пожилую женщину в российской столице. На ролике можно заметить, что пенсионерка с трудом передвигается. Предположительно, она пыталась позвонить в медицинскую службу и правоохранительным органам. Пострадавшая находится в сопровождении другой женщины и подростка, которые оказались рядом с местом инцидента. Известно, что нападение собаки зафиксировано по улице Гамалеи еще 11 июня. Известно, что 75-летнюю жительницу города искусал пес, который год назад загрыз ее терьера. Тогда крупное животное напало на маленького питомца в лесопарке рядом с улицей Новикова. Эта трагедия произошла 30 июня 2022 года. В СМИ установили, что хозяином питбуля оказался 38-летний москвич. По факту инцидента сотрудниками МВД ведется проверка. В настоящее время пенсионерка Людмила Петровна находится в больнице. Пациентку ожидает длительное лечение.

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Фото и видео: Telegram / 112