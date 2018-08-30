Денис Глушаков ушел из "Спартака"

Известно, что контракт был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков покидает столичную команду. Об этом сообщилия на официальном сайте "красно-белых".

Благодарим Дениса за большой вклад в победы "Спартака" последних лет и желаем успехов в дальнейшей карьере,

- говорится в заявлении "Спартака"

32-летний полузащитник выступал за "красно-белых" с лета 2013 года. С 2017 года ему была доверена капитанская повязка. Всего за "Спартак" он сыграл 173 матча, в которых забил 23 мяча. В составе московской команды Глушаков стал чемпионом России, а также выиграл Суперкубок страны.

Официальная причина ухода игрока не называется. Руководство клуба сообщило, что контракт был расторгнут по обоюдному соглашению сторон, однако стоит отметить, что в последнее время полузащитника не жаловали фанаты.

После неудовлетворительного старта сезона Глушаков вместе с защитником Андреем Ещенко поставил лайк под записью, критикующей тренера Масимо Карреру. Позднее наставник отстранил игрока от основного состава, однако после ухода наставника вновь вернулся в основной состав. Позднее полузащитник попал в очередной скандал, связанный с изменой. Параллельно с этим он подвергся обструкции со стороны фанатов "красно-белых" и начались активные разговоры об уходе Глушакова из команды.

На официальном сайет "Спартака" бывшему капитану посвятили отдельный ролик:

Видео и фото: ФК "Спартак"