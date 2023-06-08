Спад воды в Новой Каховке с шести часов утра вода упала на 35-40 сантиметров

Владимир Леонтьев рассказал о работах по помощи населению и восстановлению электроэнергии.

Спад воды в населенном пункте Новая Каховка продолжается, с шести часов утра 8 июня уровень сократился на 35-40 сантиметров. Соответствующее заявление в интервью с журналистами сделал руководитель местной администрации Владимир Леонтьев. Чиновник заметил, что представители аварийных служб стараются как можно оперативнее восстановить энергетическое обеспечение незатопленных районов Херсонской области, которые располагаются ниже по течению реки Днепр.Он добавил, что также проводятся эвакуационнные мероприятия, так как некоторое количество граждан остаются в Корсунских дачах (на затопленных территориях).

У наших товарищей ниже по течению ситуация усугубляется, обременена тем, что проводятся обстрелы. Мы работаем над откачкой воды в зонах, где вода ушла. Продолжаются мероприятия по эвакуации людей. Владимир Леонтьев, глава администрации Новой Каховки

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