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МЧС РФ доставит в Херсонскую область мобильные комплексы для санитарной обработки местности

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Продолжается помощь жителям подтопленных территорий в Херсонской области.

Российское экстренное ведомство направило на территорию Херсонской области мобильное оборудование для санитарной обработки местности для того, чтобы власти смогли избежать в регионе инфекционных выпушек среди местного населения. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы ГУ МЧС России. Также в регион доставлены мобильные комплексы оповещения и информирования.

МКСО, предназначенные для санитарной обработки местности, станции МСОТ для проведения специальной обработки техники, а также автомобили с сансредствами из спасательных центров МЧС РФ.

пресс-служба ГУ МЧС России

Напомним, что в ночь на шестое июня разрушились задвижки и другие строения Каховской гидроэлектростанции. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению реки Днепр из Каховского водохранилища. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался на 12 метров. Эвакуация потребовалась тем, кто проживает в Новой Каховке, Алешеке и Голой Пристани. Чиновники  ввели режим ЧС.

Сотрудники МЧС спасли с подтопленных территорий Херсонской области более 1,5 тыс. человек.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, каховская гэс, новая каховка, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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