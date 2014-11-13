Американцы отправили иностранный аппарат на орбиту Земли.

Американская компания SpaceX запустила ракету с египетским спутником связи. Оператор вел прямую трансляцию с места событий. Известно, что в миссии участвовала ракета-носитель Falcon 9, которая отправила на околоземную орбиту иностранный аппарат Nilesat 301. Старт был дан с территории космодрома, расположенного на мысе Канаверал штата Флорида в 17:04 вечера 8 июня по местному времени (Восточного побережья США) или в 00:04 утра 9 июня по времени Москвы.

Известно, что египетский спутник с массой около 4,1 тонны будет выведен на геостационарную орбиту планеты на высоте около 35,8 тысяч километров. Первая ступень носителя ранее уже использовалась специалистами в шести запусках. Сотрудники SpaceX намерены в очередной раз вернуть данный элемент ракеты Falcon 9 на Землю. Ступень в автоматическом режиме плавно опустилась на плавучую платформу Just Read the Instructions в акватории Атлантического океана после пуска.

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Фото и видео: SpaceX

