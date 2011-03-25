Создатель "Пилы" Джеймс Ван снимет фильм про монстра для Universal

У будущего триллера пока нет названия.

Режиссер Джеймс Ванс снимет триллер о монстре для студии Universal, сообщает издание The Hollywood Reporter.

Источники рассказали, что по сюжету картины группа молодых людей узнает, что сосед создает в своем подвале какого-то монстра, который потом оказывается на свободе. Предполагается, что новый фильм станет вольной интерпретацией произведения писательницы Мэри Шелли "Франкенштейн".

Джеймс Ванс назначен продюсером фильма, однако неизвестно, сядет ли он в кресло постановщика. Дата премьеры также не называется.

Напомним, что Ванс продюсировал такие фильмы как "Пила", "Астрал", "Заклятие", "Проклятие Аннабель" и другие.

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