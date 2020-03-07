Скончался актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол

Смерть актера подтвердил брат-близнец.

В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол. Об этом сообщило издание EOB News.

Дэвид Пол скончался за два дня до своего дня рождения. Актеру было 62 года. Его смерть подтвердил брат-близнец. Источники сообщают, что смерть пришла к Дэвиду Полу во сне, однако причины пока неизвестны.

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Видео:YouTube / richard greninger