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Скончался актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол

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Смерть актера подтвердил брат-близнец.

В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол. Об этом сообщило издание EOB News.

Дэвид Пол скончался за два дня до своего дня рождения. Актеру было 62 года. Его смерть подтвердил брат-близнец. Источники сообщают, что смерть пришла к Дэвиду Полу во сне, однако причины пока неизвестны.

Ранее мы сообщали, что туристов и россиян прибывших в Москву из стран с коронавирусом обязали регистрироваться.

Видео:YouTube / richard greninger

Теги: дэвид пол скончался, фильм няньки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Культура, Кино,

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