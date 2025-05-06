Создатель "Булочных Ф Вольчека" претендует на рейтинг миллиардеров

Создатель сети "Булочные Ф. Вольчека" Филипп Вольчек впервые претендует на включение в рейтинг самых богатых предпринимателей Петербурга. Стоимость его активов эксперты оценивают примерно в 3,5 млрд рублей.

Основатель петербургской сети "Булочные Ф. Вольчека" Филипп Вольчек впервые может войти в число самых состоятельных предпринимателей города. По предварительной экспертной оценке, стоимость принадлежащих ему активов составляет около 3,5 млрд рублей.

Основу состояния бизнесмена формируют несколько компаний, через которые ведется управление сетью пекарен. По итогам 2025 года активы ООО "ПОЛЕТ" достигли 2,11 млрд рублей, а чистая прибыль составила 335,3 млн рублей. Активы ООО "ХЛЕБ" оцениваются в 531,9 млн рублей при чистой прибыли 104,1 млн рублей. Управляющая компания ООО "ЗЕМЛЯ" располагает активами на 287,1 млн рублей, а ее чистая прибыль по итогам 2025 года составила 31,1 млн рублей.

Сейчас сеть объединяет около 160 пекарен, работающих в Петербурге и Ленинградской области. По данным аналитиков, она занимает 2 место на рынке пекарен региона, уступая лидерство сети "Хлебник".

Оценку бизнеса провели на основе открытой финансовой отчетности компаний с использованием отраслевых мультипликаторов.

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Фото: Pxhere