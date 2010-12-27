В Петербурге придумали приложение, помогающее после инсульта

Программа помогает наладить навыки чтения и письма, а также улучшить речевые и слуховые умения.

В Санкт-Петербурге разработали приложение, которое поможет восстановить речь после инсульта. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по здравоохранению.

В ведомстве сообщили, что работу над программой вели врачи логопедической службы Городской больницы №40. По словам старшего логопеда, Ксении Максимовой, приложение поможет людям, пережившим инсульт навыки чтения и письма, а также улучшить речевые и слуховые умения.

Программа называется "Афазиям.Нет". В данный момент оно на бесплатной основе доступная для пользователей операционной системы iOS.

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