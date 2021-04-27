Совладелец "Грибоедова" признался в убийстве четырех человек

В октябре 1994 года на улице Федюнинского в Ломоносове нашли тело неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями.

Совладелец петербургского клуба "Грибоедов" Олег Каштело признался в убийстве четырех человек. Об этом пишет 78.ru 15 августа.

Напомним, установлено, что в 2000 году Каштело узнал о планах 23-летнего киллера Сергея Максимова убить его, после чего решил нанести опережающий удар. Подельники фигуранта "расправились" с мужчиной в общежитии на Сиреневом бульваре.

Спустя время Каштело и Александр Сиваков, находящийся под стражей, рассказали, где спрятано тело легкоатлета Вячеслава Бурдукова. На допросе совладелец "Грибоедова" заявил о конфликте с погибшим. Их отправили в СИЗО в феврале по подозрению в убийстве 24-летней давности.

Также в октябре 1994 года на улице Федюнинского в Ломоносове нашли тело неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Личность наемника в лице Каштело установили только спустя 30 лет. В его доме состоялись обыски, в ходе которых полицейские нашли и изъяли патроны калибра 7,62.

По версии следствия, мужчина совершил еще три заказных убийства на территории Петербурга и Ленобласти. За них он получил денежное вознаграждение.

По данным источника, второго убитого обнаружили 16 января 1995 года в лесу Петродворцового района с ранениями в области шеи. Третью жертву нашли 17 января 1995 года под мостом через реку Коваш в Ломоносовском районе, четвертого убитого – в лесном массиве у деревни Большая Ижора 26 июня 1995 года.

Ранее мы рассказывали о том, что совладельца "Грибоедова" подозревают в шести эпизодах убийств.

Фото: Piter.TV