Совладелец "Грибоедова" подозревается в новых эпизодах убийств

Накануне установили причастность Каштело и других участников группировки еще к шести эпизодам убийств, совершенных на территории Петербурга.

Главное следственное управление СК РФ по Петербургу раскрыло еще шесть эпизодов убийств, совершенных организованной преступной группой под руководством 54-летнего Олега Каштело – совладельца клуба "Грибоедов".

По информации пресс-службы ГСУ СК РФ по Петербургу, расследуется уголовное дело в отношении Каштело и его соучастников. Они обвиняются в двух убийствах.

По версии следствия, 26 января 2000 года в холле общежития на Сиреневом бульваре расстреляли телохранителя Каштело. Кроме того, установлено, что в совершении преступления участвовали Вадим Камалетдинов и Дмитрий Карлик, находящиеся за пределами РФ и объявленные в розыск.

Также были получены признательные показания о причастности указанных лиц к убийству советского спортсмена Вячеслава Бордукова, который пропал летом 2000 года. В ГСУ СК РФ по Петербургу по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 15 мая 2024 года в ходе проведения следственных действий обнаружили останки потерпевшего.

Накануне установили причастность Каштело и других участников группировки еще к шести эпизодам убийств, совершенных на территории Петербурга. С 1993 по 1999 годы участниками ОПГ Беляевым, выступавшим в роли заказчика и организатора, и исполнителями Прониным, Свиридовым и еще одним скончавшимся мужчиной, совершены убийства участника тамбовской ОПГ Олега Гуняшина, владельца клуба "Невские звезды" Роберта Вартаняна, председателя совета директоров АО "Рефрижераторный флот" и директора одной из юридических фирм, троих бизнес-конкурентов из Чеченской Республики. Помимо этого, в 1999 году на улице Демьяна Бедного убили одного из соучастников ОПГ Пронина. Беляев и Свиридов к настоящему времени скончались.

Следствием продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и формирование доказательственной базы по уголовному делу. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские полицейские задержали брата с сестрой по подозрению в убийстве в 2019 году.

Фото: Piter.TV