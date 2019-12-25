Петербургские полицейские задержали брата с сестрой по подозрению в убийстве в 2019 году

Женщина была задержана в квартире на Софийской улице, где ранее жила с погибшим. Её брата задержали в Тольятти.

Петербургские полицейские задержали брата с сестрой, подозреваемых в убийстве в 2019 году. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В сентябре 2019 году у автодороги на Синявино Кировского района Ленобласти были обнаружены человеческие останки. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Только в апреле 2024 года удалось установить личность погибшего. Это был 47-летний уроженец Тольятти, который жил в Петербурге на Софийской улице.

Правоохранителями было установлено, что к преступлению причастны 53-летняя бывшая сожительница погибшего и её 49-летний брат, тоже из Тольятти. Женщина была задержана в квартире на Софийской улице, где ранее жила с погибшим. Её брата задержали в Тольятти.

Фото: МВД

По предварительной информации, в августе 2019 года в ходе внезапного конфликта женщина нанесла своему сожителю несколько ножевых ранений, от которых он скончался. Подозреваемая погрузила тело в автомобиль брата и вывезла в лес. Решается вопрос об избрании меры пресечения брату подозреваемой.

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Фото: Piter.tv