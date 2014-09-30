Советник президента Эстонии предложил помощь ВСУ с атаками на Петербург

Мадис Ролл, советник главы Эстонии по нацбезопасности, попал в скандал в ходе разговора с российскими пранкерами. Он заявил о готовности содействовать ВСУ в нанесении ударов по Северной столице, если возникнут проблемы с координацией.

Внимание общественности привлёк инцидент с участием советника президента Эстонии по национальной безопасности Мадиса Ролла. Как сообщается в публикациях ряда СМИ, он стал жертвой розыгрыша российских пранкеров Вована и Лексуса, которые представились секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.

В ходе беседы, запись которой была опубликована в телеграм-канале пранкеров, Ролл выразил готовность оказать содействие украинской стороне. В частности, он заявил, что надеется помочь с координацией, если у Киева возникнут какие-либо трудности. Эстонский советник также выразил уверенность в том, что оборонные ведомства Эстонии и Украины поддерживают контакт по данному вопросу и прилагают усилия в этом направлении.

Примечательно, что в разговоре Ролл отметил позицию правительства своей страны, которая не возлагает на Украину ответственность за инциденты с падением беспилотников на территории Прибалтики. По его словам, за эти происшествия несёт ответственность Россия. При этом в последнее время в регионе действительно фиксировались случаи падения дронов ВСУ, сбившихся с курса.

Ранее Вооруженные силы Украины пытались атаковать гражданские объекты в в Петербурге. Атака осуществлялась с воздуха Латвии.

Фото: Magnific