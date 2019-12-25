На Невский экологический конгресс в Петербурге пригласят участников COP 31

Петербург готовится принять Невский экологический конгресс в мае 2027 года.

В Петербурге 27–28 мая 2027 года пройдет XII Невский международный экологический конгресс. Подготовку к мероприятию Совет Федерации ведет совместно с правительством России, Минприроды, Межпарламентской ассамблеей государств — участников СНГ и регионами.

По словам первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Яцкина, сенаторы уделяют внимание реализации национального проекта "Экологическое благополучие", ликвидации накопленного экологического вреда, строительству экотехнопарков и развитию экономики замкнутого цикла. В числе приоритетов также оздоровление водных объектов и законодательное сопровождение создания современной инфраструктуры обращения с отходами.

На площадке конгресса участники смогут обменяться опытом и практиками по борьбе с загрязнением окружающей среды и изменением климата. К диалогу планируют пригласить представителей стран и организаций, участвующих в Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP 31, которая пройдет в ноябре 2026 года в Турции.

Невский экологический конгресс проводится в Петербурге с 2008 года. Он объединяет представителей органов власти, научного сообщества, бизнеса и общественных организаций.

Предыдущий, XI конгресс состоялся 22–23 мая 2025 года. В нем приняли участие представители 75 стран и 13 международных организаций. Итоговый документ форума распространили в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи ООН.

В ГД предложили разрешить регистрироваться в апартаментах по месту пребывания.

Фото: Piter.tv