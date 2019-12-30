Совершивший вынужденную посадку в Перми самолет сел в Петербурге

Пассажирам пришлось улететь резервным бортом.

Самолет, совершивший вынужденную посадку в Перми, прибыл в Петербург в 17:45. Борт вылетел из Тюмени утром 4-го января, однако вынужден был приземлиться в пермском аэропорту.

Причиной экстренной посадки самолет компании Red Wings стал отказ навигационной системы. Пассажиры вылетели в Северную столицу резервным бортом, всего на воздушном судне было 176 человек без членов экипажа.

Самолет благополучно прибыл в Петербург.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что рейс из Петербурга в Сочи отправится позже почти на 15 часов.

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