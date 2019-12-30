Рейс из Петербурга в Сочи отправится позже почти на 15 часов

Пассажирам предоставили места в отелях и горячее питание на время ожидания.

В субботу, 4 января, в аэропорту Пулково произошла задержка ряда рейсов. "Рекорд" установил рейс компании Red Wings из Петербурга в Сочи, пассажирам придется ожидать отправления около 15 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло петербургского аэропорта.

Вместо вылета рейса WZ 703 в 08:20 самолет должен отправиться в 23:05. В компании-перевозчике объяснили задержку тем, что самолет вовремя не прибыл а аэропорт, передало "78.ru". Пассажиров обеспечили горячим питанием и местами в отелях на время ожидания.

Также задерживаются рейсы из Северной столицы в Екатеринбург, Астрахань, Симферополь, Махачкалу, Париж и Прагу.

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