Сотрудников Роспотребнадзора в Петербурге поймали на взятке в 300 тыс. рублей

За денежное вознаграждение сообщники пообещали не привлекать индивидуального предпринимателя к ответственности за нарушение.

Двое сотрудников Управления Роспотребнадзора по Петербургу стали фигурантами дела о взяточничестве. Следственный отдел по Центральному району ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 35-летняя заместитель начальника отдела надзора за продукцией в обороте Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Петербургу и 30-летний главный специалист-эксперт этого отдела потребовали, а затем получили от предпринимателя взятку в размере 300 тысяч рублей. Они пообещали не привлекать ИП к административной ответственности за выявленные нарушения в сфере торговли.

Мужчину и женщину задержали после того, как 8 августа 2019 они получили суму денег в одном из служебных кабинетов на Стремянной улице. Нарушителей удалось изобличить и задержать.

Расследование уголовного дела продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге заболеваемость корью выросла в три раза.

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