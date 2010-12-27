СК проводит следственные действия, чтобы закрепить полученные доказательства.

Сотрудников Балтийской таможни задержали за взяточничество. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Так, с октября прошлого года по февраль 2019 года руководитель профсоюзной организации СЗТУ ФТС и два его посредника, которые работали в Балтийской таможне, передали таможенному инспектору взятку 147 тысяч долларов. Такую сумму заплатили для того, чтобы уполномоченный внес в базу данных неверную информацию.

В итоге при передаче повторной взятки всех фигурантов дела задержали. Кроме того, в квартире руководителя профсоюзной организации провели обыски и обнаружили 600 тысяч долларов.

В данный момент СК проводит следственные действия.

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