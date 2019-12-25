Петербургская полиция задержала 42-летнего злоумышленника за кражу наград за участие в ВОВ

В Выборгском районе Петербурга отрудники полиции по горячим следам раскрыли кражу наград за участие в Великой Отечественной Войне. Теперь решается вопрос об избрании меры пресечения.

Во вторник, 1 августа, в полицию поступило сообщение от 55-летней петербурженки, которая заявила, что малознакомый мужчина украл награды ее родственника из квартиры на проспекте Художников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно, награды были за участие в Великой Отечественной войне в количестве 21 штуки. Из них две награды ордена Красной Звезды.

Правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ (незаконное приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград).

В этот же день вечером правоохранители задержали подозреваемого 42-летнего злоумышленника на улице Есенина. Сейчас местонахождение похищенного устанавливается. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что двоих петербуржцев поймала Росгвардия за украденную "омывайку" на АЗС.

Фото: ГУ МВД России по Петербурга и Ленобласти