Петербургская полиция задержала 42-летнего злоумышленника за кражу наград за участие в ВОВ

Во вторник, 1 августа, в полицию поступило сообщение от 55-летней петербурженки, которая заявила, что малознакомый мужчина украл награды ее родственника из квартиры на проспекте Художников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Как стало известно, награды были за участие в Великой Отечественной войне в количестве 21 штуки. Из них две награды ордена Красной Звезды.
Правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ (незаконное приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград).
В этот же день вечером правоохранители задержали подозреваемого 42-летнего злоумышленника на улице Есенина. Сейчас местонахождение похищенного устанавливается. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что двоих петербуржцев поймала Росгвардия за украденную "омывайку" на АЗС.
Фото: ГУ МВД России по Петербурга и Ленобласти
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