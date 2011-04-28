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Петербургские полицейские поймали "лжесантехников"
Сегодня, 11:23
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Петербургские полицейские поймали "лжесантехников"

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В настоящее время подозреваемые арестованы за совершение аналогичного преступления.

В сентябре в полицию обратилась 75-летняя пенсионерка и сообщила, что около двух часов двое неизвестных мужчин представились сантехниками и прошли осматривать батареи в ее квартиру на Ленинском проспекте. После того, как мужчины "осмотрели" батареи и ушли, петербурженка обнаружила пропажу 7 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Накануне, 23 ноября, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий опергруппой уголовного розыска удалось изобличить двух ранее неоднократно судимых за совершение имущественных преступлений мужчин 26 и 29 лет.

Сейчас они арестованы за совершение аналогичного преступления.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, лжесантехники, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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