Сотрудники центра "Э" задержали трех петербуржцев за посты в телеграм-канале

Следствие считает, что подозреваемые в сентябре прошлого года вели несколько чатов в телеграме.

В Петербурге сотрудники центра "Э" задержали троих горожан по подозрению в призывах к террористическим действиям. Фигурантами уголовно дела стали 19-летний студент СПбПУ, 21-летняя предпринимательница и 22-летняя сотрудница визового центра. Об этом пишут "Невские новости".

Следствие считает, что подозреваемые в сентябре прошлого года вели несколько чатов в телеграме. Там они размещали "сообщения, содержащие призывы к экстремистским действиям, пропаганду и оправдание терроризма, а также призывы к массовым беспорядкам". Молодых людей допросили и отпустили под подписку о невыезде. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма и организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием".

Ранее Трепова заявила, что сожалеет о теракте на Университетской. По данным издания, девушка "безумно сожалеет о произошедшем" и каждый день "молится о здоровье потерпевших".

Фото: Piter.tv

