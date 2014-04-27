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Сотрудники Русского музея отреставрируют памятник Александру III
Сегодня, 15:18
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Сотрудники Русского музея отреставрируют памятник Александру III

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Сейчас специалисты оценивают объем работ.

Памятник императору Александру III перед Мраморным дворцом приведут в порядок. Объект отреставрируют сотрудники Русского музея. Об этом сообщили в tg-канале "Центр. НОВОСТИ". 

Сейчас специалисты оценивают объем работ. С момента установки на Знаменской площади в 1909 году монумент ни разу не ремонтировали. За это время на нем появились трещины и коррозия.

Напомним, что памятник создал  итальянский скульптор и живописец Павел Трубецкой.

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Фото: скриншот Правительство Санкт-Петербурга

Теги: культура, памятник александру iii, реставрация, русский музей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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