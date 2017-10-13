В Петербурге строители нашли немецкий снаряд

Саперы установили, что он представлял угрозу.

7 февраля на одной из стройплощадок Санкт-Петербурга взрывотехники обследовали заряд, лежавший в земле с времен Великой Отечественной войны.

По информации пресс-службы ГУ Росгвардии по городу и области, в Приморском районе рабочие обнаружили странный предмет, внешне напоминающий снаряд. Они позвонили в правоохранительные органы и сообщили о находке.

Опасный участок на улице Плесецкой, 67 огородили до приезда спецслужб. Взрывотехники инженерно-технического отдела ОМОН обследовали боеприпас и установили, что это немецкий бронебойный снаряд с разрывным зарядом калибра 105 мм, который хранился под землей с времен ВОВ.

Отмечается, что боеприпас сильно пострадал коррозией и представлял опасность. Его был решено оставить под охраной полиции для передачи саперам Западного военного округа.

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