Сотрудники Балтийской таможни пресекли незаконный ввоз 21 500 долларов в Петербург

Деньги обнаружили у одного из членов экипажа иностранного судна, которое прибыло на таможенный пост Лесной порт из Ирландии. В отношении нарушителя составили административный протокол по квалифицирующим признакам статьи 16.4 КоАП РФ.

Таможенники пресекли незаконный ввоз в Петербург 19 200 евро, что в эквиваленте составляет почти 21 500 долларов США. Деньги обнаружили у одного из членов экипажа иностранного судна, которое прибыло на таможенный пост Лесной порт из Ирландии. Об этом сообщила пресс-служба Балтийской таможни.

Установлено, что мужчина не подавал пассажирскую таможенную декларацию, тем самым заявив об отсутствии у него товаров и денежных средств, подлежащих таможенному декларированию. Из 19 200 евро у него изъяли 10 330.

\

В отношении нарушителя составили административный протокол по квалифицирующим признакам статьи 16.4 КоАП РФ.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково обнаружили колонию муравьёв в посылке из Италии.

Фото: Пресс-служба Балтийской таможни