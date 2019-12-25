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Сотрудники Балтийской таможни пресекли незаконный ввоз 21 500 долларов в Петербург
Сегодня, 10:55
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Сотрудники Балтийской таможни пресекли незаконный ввоз 21 500 долларов в Петербург

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Деньги обнаружили у одного из членов экипажа иностранного судна, которое прибыло на таможенный пост Лесной порт из Ирландии. В отношении нарушителя составили административный протокол по квалифицирующим признакам статьи 16.4 КоАП РФ.

Таможенники пресекли незаконный ввоз в Петербург 19 200 евро, что в эквиваленте составляет почти 21 500 долларов США. Деньги обнаружили у одного из членов экипажа иностранного судна, которое прибыло на таможенный пост Лесной порт из Ирландии. Об этом сообщила пресс-служба Балтийской таможни.

Установлено, что мужчина не подавал пассажирскую таможенную декларацию, тем самым заявив об отсутствии у него товаров и денежных средств, подлежащих таможенному декларированию. Из 19 200 евро у него изъяли 10 330.

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В отношении нарушителя составили административный протокол по квалифицирующим признакам статьи 16.4 КоАП РФ.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково обнаружили колонию муравьёв в посылке из Италии.

Фото:  Пресс-служба Балтийской таможни

Теги: санкт-петербург, таможня
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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