Сотрудники "Автодора" помогли блудному коту вернуться домой

Кот "Сева" около меся курсировал между Москвой и Петербургом.

Сотрудники "Автодора" помогли блудному коту Севе вернуться домой. О этом они сообщили в своем Imstagram.

В конце июля хвостатый убежал от хозяев на стоянке для отдыха на 437-м км новой скоростной дороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург". Как оказалось, Сева испугался машин, оборвал поводок и убежал подальше от цивилизации, в лес.

Работники организовали поиски "пушистого потеряшки". Были распечатаны объвления, появились публикации в социальных сетях, все сотрудники были оповещены.

И как итог Сева нашелся.

Мы потрясены отношением к нашей беде, пусть даже это касалось потерянного животного отмечают владельцы кота

Фото: Avtodor/Instagram