Сотрудники "Автодора" помогли блудному коту вернуться домой

Сотрудники "Автодора" помогли блудному коту Севе вернуться домой. О этом они сообщили в своем Imstagram.
В конце июля хвостатый убежал от хозяев на стоянке для отдыха на 437-м км новой скоростной дороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург". Как оказалось, Сева испугался машин, оборвал поводок и убежал подальше от цивилизации, в лес.
Работники организовали поиски "пушистого потеряшки". Были распечатаны объвления, появились публикации в социальных сетях, все сотрудники были оповещены.
И как итог Сева нашелся.
Мы потрясены отношением к нашей беде, пусть даже это касалось потерянного животного
отмечают владельцы кота
Фото: Avtodor/Instagram