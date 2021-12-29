Полицейские проводят проверку по факту травмирования двух человек у станции "Шушары"

Мужчина получил травмы средней степени тяжести, а женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Накануне утром в дежурную часть транспортной полиции сообщили, что у железнодорожной станции "Шушары" грузовой электропоезд сбил 40-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Мужчина переходил пути в неустановленном месте перед приближающимся поездом. На сигнал повышенной громкости, поданный машинистом, он не реагировал. Несмотря на применение экстренного торможения, столкновения не удалось избежать. С травмами средней степени тяжести мужчина доставлен в больницу.

В этот же день около восьми часов вечера на указанной станции тепловоз сбил пенсионерку. Известно, что 83-летняя жительница поселка Шушары также решила перейти стальную магистраль вне зоны пешеходного перехода. Ситуация повторилась – несмотря на применение экстренного торможения, столкновения избежать не удалось. В тяжелом состоянии женщина была госпитализирована.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО