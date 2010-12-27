Родители ребенка, погибшего от удара током, простили сотрудника "Ростелекома"

В Петербурге остановлен суд над начальником из "Ростелекома", которого обвиняли в смерти маленького ребенка. Мальчик умер от удара током после прикосновения к распределителю кабельного ТВ,

В Петербурге прекращено уголовное разбирательство по делу высокопоставленного сотрудника "Ростелекома" Юрия Ополченного. Мужчину обвиняли в оказании услуг. не отвечающих требованиям безопасности, а также в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, связист был ответственен за смерть полуторагодовалого ребенка в мае 2016 году. Мальчик погиб от удара током после контакта с установкой, разветвляющей телевизионные кабели.

Как сообщили в Октябрьском суде Санкт-Петербурга, уголовное дело было закрыто по примирению сторон. Судя по всему, родители погибшего малыша смогли простить Юрия Ополченного. Возможно, стороны смогли как-то договориться между собой и найти общее понимание ситуации.

Отметим. что у адвокатов сотрудника "Ростелекома" были свои аргументы за отмену уголовного преследования. По их данным, телевизионные кабели со всеми распределителями достались компании от предшественника, ранее обслуживавшего дом. Впрочем, следствие настаивало, что "Ростелеком" должен был обеспечить жильцам многоквартирного дома безопасную инфраструктуру.

Фото: Piter.TV