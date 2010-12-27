Инспектора СИЗО подозревают в хулиганстве

Он стрелял на улице из охотничьего ружья.

26 октября, в полночь субботы, в Красном селе в полицию поступило сообщение о стрельбе у местного кафе "Бумага". По прибытии на место полиция обнаружила 29-летнего инспектора СИЗО №6 УФСИН России по Петербургу и Ленобласти с охотничьим ружьем 12-го калибра. Его задержали. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Как выяснилось, инспектор повздорил с неизвестным гражданином и, в ходе ссоры, достал из багажника автомобиля ружье. Из него был произведен один выстрел в землю. Пострадавших нет.

В отношении сотрудника СИЗО уже составлен протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Также к задержанному примут дисциплинарные меры. Материалы по делу проверят в Следственном комитете.

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