Сотрудник автосервиса встретил чиновников из Смольного с винтовкой

Мужчина не хотел пускать на территорию сотрудников комитета по контролю за имуществом.

Сотрудник автосервиса на Шуваловском проспекте защищал незаконно занятую территорию. В ответ на требование сотрудников комитета по контролю за имуществом неизвестный взялся за предмет, похожий на винтовку, и прихватил с собой биту. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Чиновники из Смольного наведались в автосервис по адресу Шуваловский проспект, дом 40, литера А 24 сентября. В двух гаражных боксах велась коммерческая деятельность, однако территория принадлежит городу. Представитель автосервиса утверждал, что не получал уведомлений о выселении и считал, что находится на участке своей личной собственности. Пускать сотрудников ККИ он не хотел, пришлось вызвать полицию и написать заявление об угрозе жизни.

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Фото: пресс-служба ККИ / скрин из видео