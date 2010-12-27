Петербургский суд закрыл кальянную "Огонёк" на Таврической из-за нарушения санитарных норм 

На заведение в течение 5 лет постоянно жаловались горожане.

В среду, 18 сентября, стало известно о том, что Смольнинский районный суд города закрыл кальянную "Огонёк" на Таврической. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

Как оказалось, на заведение в течение 5 лет постоянно жаловались горожане. Из заведения постоянно доносились громкие звуки, которые мешали спокойно жить местным жителям. В результате внеплановой выездной проверки выяснилось, что в кафе нарушены санитарно-эпидемиологические требования в организации питания. Кроме того, владельцы неправильно оборудовали систему вентиляции.

Деятельность "Огонька" приостановили на 90 суток.

Ранее мы сообщали о том, что ККИ выселил кафе "Фалафель" из подвала дома на Загородном проспекте.

Фото:pixabay