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Сотрудницу скорой помощи госпитализировали после нападения мужчины
Вчера, 19:09
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ProkVad
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Сотрудницу скорой помощи госпитализировали после нападения мужчины

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В Невском районе пьяный мужчина напал на сотрудницу скорой помощи.

Ночью 6 февраля в Невском районе на сотрудницу скорой помощи было совершено нападение, об этом сообщили в пресс-службе управления вневедомственной охраны войск Росгвардии по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел на улице Елизарова, 12 в 1.40 ночи, когда на поступивший вызов прибыли сотрудники скорой помощи и пьяный мужчина избил девушку-сотрудницу.

Мужчину задержали на месте происшествия и направили в отделение токсикологии. Девушку госпитализировали.

 

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что за 2018 год это второе нападение на сотрудников скорой помощи: на Испытателей пьяные избили врачей скорой, приехавших за их знакомой

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Теги: алкоголь , скорая помощь
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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