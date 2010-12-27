Сотрудницу скорой помощи госпитализировали после нападения мужчины

В Невском районе пьяный мужчина напал на сотрудницу скорой помощи.

Ночью 6 февраля в Невском районе на сотрудницу скорой помощи было совершено нападение, об этом сообщили в пресс-службе управления вневедомственной охраны войск Росгвардии по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел на улице Елизарова, 12 в 1.40 ночи, когда на поступивший вызов прибыли сотрудники скорой помощи и пьяный мужчина избил девушку-сотрудницу.

Мужчину задержали на месте происшествия и направили в отделение токсикологии. Девушку госпитализировали.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что за 2018 год это второе нападение на сотрудников скорой помощи: на Испытателей пьяные избили врачей скорой, приехавших за их знакомой