На Испытателей пьяные избили врачей скорой, приехавших за их знакомой

В Приморском районе нетрезвые петербуржцы "защищали" подругу от медиков.

Как сообщает " Петербурсгкий дневник ", 13 января на бригаду скорой помощи напали пациенты. Инцидент произошел в Приморском районе. На медиков разозлились знакомые петербурженки, которую врачи пытались увезти в больницу. Около пяти часов утра на проспекте Испытателей у дома номер 37.

На территории парковки у торгового центра “Миллер” посетительница ночного клуба получила травму голову. На вызов приехали медики. Однако, пьяные друзья пострадавшей решили не отдавать девушку на госпитализацию. Двое человек ворвались в карету скорой помощи и начали угрожать сотрудникам. На просьбу фельдшера покинуть машину, один из парней применил физическую силу.

В настоящее время дебоширы находятся в отделении полиции. По данному делу проводится проверка. Сообщается, что у женщины-медика выявлена травма плеча.