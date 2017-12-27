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На Испытателей пьяные избили врачей скорой, приехавших за их знакомой
Сегодня, 8:54
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lesjasap
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На Испытателей пьяные избили врачей скорой, приехавших за их знакомой

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В Приморском районе нетрезвые петербуржцы "защищали" подругу от медиков.

Как сообщает "Петербурсгкий дневник", 13 января на бригаду скорой помощи напали пациенты. Инцидент произошел в Приморском районе. На медиков разозлились знакомые петербурженки, которую врачи пытались увезти в больницу. Около пяти часов утра на проспекте Испытателей у дома номер 37.
 
На территории парковки у торгового центра “Миллер” посетительница ночного клуба получила травму голову. На вызов приехали медики. Однако, пьяные друзья пострадавшей решили не отдавать девушку на госпитализацию. Двое человек ворвались в карету скорой помощи и начали угрожать сотрудникам. На просьбу фельдшера покинуть машину, один из парней применил физическую силу.
 
В настоящее время дебоширы находятся в отделении полиции. По данному делу проводится проверка. Сообщается, что у женщины-медика выявлена травма плеча.
Теги: медики , миллер , парковка , приморский район , проспект испытателей , пьяные пациенты , скорая помощь , торговый центр
Категории: Новости СПб Происшествия

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