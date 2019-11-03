Состояние Илона Маска возросло на $2 млрд

Это связано с акциями принадлежащей ему компании.

Состояние основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска выросло на $2 мрлд. Об этом сообщает Forbes.

Согласно отчету о прибыли за третий квартал 2019 года, акции Tesla выросли почти на 24%, несмотря на прогнозы аналитиков. На каждой акции компания заработала $1,86. В результате прибыль выросла на $342 млн, а общий доход Tesla составил $6,3 мрлд

Рост акций поспособствовал увеличению личного капитала Илона Маска. Теперь он владеет состоянием в размере $22,9 мрлд.

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Видео: NASA