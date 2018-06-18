Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм этого года

Автор "Криминального чтива" выбрал ленту в жанре хоррор.

Именитый режиссер Квентин Тарантино назвал изданию Deadline свой самый любимый фильм этого года. Им оказался хоррор "Капкан.

По сюжету фильма главная героиня пытается спасти своего отца, который после урагана оказывается заперт внутри затопленного дома. Чтобы помочь близкому, девушке предстоит вступить борьбу аллигаторами.

Режиссером фильма стал автор хоррора "Зеркала" Александр Ажа. Главные роли в ленте сыграли Кая Скоделарио, Барри Пеппер, Росс Андерсон, Энсон Бун, Джордж Сомнер, Эми Меткалф, Хосе Пальма и другие. Фильм вышел на экраны в августе 2019 года.

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Видео: Paramount Pictures, Channel 4 News