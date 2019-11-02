Вышел тизер сериала "Охотники" с Аль Пачино в главной роли

Премьера первого эпизода запланирована на 2020 год.

В сети появился тизер драматического сериала "Охотники" ("Hunters" в оригинале), где главную роль сыграл осороносный актер Аль Пачино. Видео было опубликовано на офиицильном ютуб-канале стримингового сервиса Amazon Prime Video.

Звезда "Крестного отца" сыграл главу группы охотников. которая охотится на бывших нацистов, спрятавшихся в Америке в 70-х годах.

Помимо Пачино в проекте сыграли Грег Остин, Дилан Бейкер, Дженни Берлин, Тиффани Бун, Луис Одзава Чжанцзянь, Калеб Эмери, Генри Хантер Холл и другие. Премьера первого эпизода "Охотников" запланирована на 2020 год.

Видео: YouTube/Amazon Prime Video