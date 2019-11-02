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Вышел тизер сериала "Охотники" с Аль Пачино в главной роли

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Премьера первого эпизода запланирована на 2020 год.

В сети появился тизер драматического сериала "Охотники" ("Hunters" в оригинале), где главную роль сыграл осороносный актер Аль Пачино. Видео было опубликовано на офиицильном ютуб-канале стримингового сервиса Amazon Prime Video. 

Звезда "Крестного отца" сыграл главу группы охотников. которая охотится на бывших нацистов, спрятавшихся в Америке в 70-х годах. 

Помимо Пачино в проекте сыграли Грег Остин, Дилан Бейкер, Дженни Берлин, Тиффани Бун, Луис Одзава Чжанцзянь, Калеб Эмери, Генри Хантер Холл и другие. Премьера первого эпизода "Охотников" запланирована на 2020 год.
Видео: YouTube/Amazon Prime Video

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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