Вышел трейлер киноальманаха "Шестнадцать+" с хитами Доры и Дани Милохина

Сюжет включает десять коротких историй, которые вдохновлены текстами песен из соцсетей.

В сети состоялась премьера киноальманаха "Шестнадцать+". Ролик появился на YouTube-канале онлайн-кинотеатра KION.

Сюжет включает десять коротких историй с Викторией Толстогановой, Григорием Верником, Данилом Стекловым и другими актерами. Все они были вдохновлены текстами песен-хитов из социальных сетей. Истории, в частности, основаны, на таких композициях, как "Косички" Mary Gu, "Втюрилась" Доры, "Выдыхаю Боль" Дани Милохина, "Только вперед" Даны Соколовой и др.

Сборник из десяти коротких драм и мелодрам будет выходить эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION с 21 сентября.

Ранее мы писали, что фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец" возглавил прокат в выходные.

Видео: YouTube / kionru