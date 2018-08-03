Соседи упавшего с 16-го этажа петербуржца рассказали о последних минутах Олега А.

По мнению друзей, мужчина не собирался погибать.

Друзья петербуржца, который недавно устроил "представление" для соседей, балансировал на уровне 16-го этажа по улице Валерия Гаврилина, рассказали о жизни погибшего. По словам близких людей мужчины, он работал стриптизерем, поэтому любил внимание и публичные выходы. Однако, совершать страшный поступок местный житель не собирался: он хотел только напугать собравшихся. Решение было принято только после того, как спасатели расстелили около земли специальный батут. Петербуржец понял, что ему не будет ничего угрожать, но ошибся с выводами.

Напомним, что в результате мужчина ударился головой о козырек парадной и попал в руки экстренных служб уже мертвым. Перед этим погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Очевидцы сошлись во мнении, что молодой человек просто устраивает "цирковое представление" перед соседями. В течение трех часов Олег А. пугал полицию и жителей района, то подходя к окну, то заходя внутрь помещения. При этом, он не пускал в квартиру помощь: кричал, что будет отстреливаться, хотя оружия в доме позже не было обнаружено.

подробнее об инциденте Piter.tv писал здесь.

Фото и видео: Piter.tv