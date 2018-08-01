В Парголово петербуржец напугал соседей неадекватным поведением на 16-ом этаже многоэтажки

Трагедии избежать не удалось.

В Выборгском районе Петербурга поздно вечером петербуржцы пожаловались на мужчину, который проявлял признаки неадекватного поведения. По словам очевидцев событий, местный житель находился под воздействием алкогольных напитков или запрещенных веществ. Он пытался добраться до подоконника на 16 этаже, угрожая и крича на соседей. На место были вызваны экстренные службы и полиция.

Как отмечают свидетели событий, мужчина то заходил в здание, то выходил обратно. Внизу у дома по улице Валерия Гаврилина, 15 скопились спасатели. Она растянули специальный батут на случай случайного падения нарушителя спокойствия.

Позже к месту подъехало подкрепление в виде полиции. Представители закона пытались вести переговоры со злоумышленником. Во время спасательной операции мужчина сидел на подоконнике с ноутбуком и читал комментарии, которые пользователи оставили по поводу данной ситуации.

В результате неадекватного поведения мужчина по случайности сорвался вниз. Он задел головой козырек дома. Сильный удар стал причиной гибели петербуржца.

Фото и видео: Piter.tv