Соревнования пожарных и спасателей "Вертикальный вызов" прошли в Петербурге

На старт вышли 503 профессионала из России.

В Петербурге прошли VII Международные соревнования "Вертикальный вызов" по скоростному подъему в высотном здании. В состязании приняли участие пожарные и спасатели. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по городу 4 ноября.

На старт вышли 503 профессионала из России. К ним присоединились коллеги из Республики Беларусь. Участники преодолели 39 этажей, 936 ступеней, 145 метров вертикального подъема в боевой экипировке и со средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

Отметим, что в забеге участвовали 25 женщин. Некоторые из них показали результаты, не уступающие по времени коллегам-мужчинам.

Победителем соревнований в международной группе стал Илья Касперов из Республики Беларусь, по Петербургу забрал золото представитель Пожарно-спасательного отряда Петродворцового района Евгений Воробин. Одержала победу среди женщин Виктория Осинцева из ГУ МЧС по ХМАО.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу