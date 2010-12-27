Сольное выступление Александра Цыпкина с программой "Новогодний Цыпкин"

Не рассказы, а лекарство от зимней апатии.

На своем сольном вечере писатель Александр Цыпкин прочтет свои известные и новые рассказы, в том числе, из сборника "Девочка, которая всегда смеялась последней", и истории, написанные специально для этого концерта. Весело-грустные рассказы писателя в его неповторимой манере исполнения поднимут настроение в зимней суете и апатии.

"БеспринцЫпные чтения" – необычный и яркий литературно-театральный проект, в рамках которого современную российскую прозу читают со сцены сами авторы и известные российские актеры. Проект разработали сам Цыпкин и продюсер Анастасия Приц. За четыре года участники "беспренцЫпно" читали в 15 странах мира.

Цена: от 1500 рублей

Адрес: Концертный зал Яани Кирик, Декабристов ул., дом 54, л.А

Фото: spb.ponominalu.ru