Солист Pink Floyd в центре города фотографируется с фанатами

Роджер Уотерс никому не отказывает в автографах и фото на память.

В среду, 29 августа, фанаты Pink Floyd буквально заполонили Instagam фотографиями с солистом группы Роджером Уотерсом. Очевидцы отмечают, что музыкант никому не отказал в автографах и снимках на память.

Поклонники творчества Pink Floyd с самого утра караулили кумира у отеля.

Напомним, что Роджер Уотерс приехал в Петерг с концертом, который прошел сегодня в 19:30 в СКК "Петербургский".

Ранее мы писали о том, что Роджер Уотерс попал в базу сайта "Миротворец".

Фото: PMI SHOW/Instagram, gggggoldenheadddd/Instagram, thealavr/Instagram