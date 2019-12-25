Все социально значимые объекты в Петербурге обеспечены высокоскоростным интернетом

В настоящее время 4652 учреждения подключены к централизованной передаче данных.

Социально значимые объекты в Петербурге обеспечены высокоскоростным интернетом – государственные медицинские централизованные и образовательные учреждения, органы государственной власти и подведомственные им организации, а также инфраструктура МВД России. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В настоящее время 4652 учреждения подключены к централизованной передаче данных. Работы в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ" выполнили на три года раньше. Изначально срок был установлен до 2024 года. Площадкой для подключения объектов к высокоскоростному интернету стала Единая мультисервисная телекоммуникационная сеть исполнительных органов государственной власти Петербурга.

Развитие функционала ЕМТС продолжится. К 2030 году в Петербурге уровень цифровой зрелости во всех областях экономики и городского хозяйства достигнет 100%. пресс-служба Смольного

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