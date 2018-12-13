  1. Главная
  2. Новости
  3. Новости Ленинградской области
Социальный кодекс Ленобласти признан лучшим в своей сфере
Сегодня, 14:39
158
KaterinaKono13

Социальный кодекс Ленобласти признан лучшим в своей сфере

0 0

В 2019 году АСИ планирует запустить "Библиотеку умных решений "Смартека", включающую в себя "коробочные решения" для администраций регионов.

Эксперты Международного банка реконструкции и развития (МБРР) назвали Социальный кодекс Ленинградской области лучшим в своей сфере. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Специалисты банка рекомендовали Агентству стратегических инициатив (АСИ) включить его в качестве лучшей практики в создаваемый проект "Смартека", который должен собрать лучшие социальные и экономические решения на территории страны.

В 2019 году АСИ планирует запустить "Библиотеку умных решений "Смартека", включающую в себя "коробочные решения" для администраций регионов. Благодаря этому, как рассчитывают в агентстве, успешно реализованные в одних регионах проекты могут быть тиражированы на территории других. Инициативу представили Президенту России Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета АСИ в начале года.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Теги: новости ленобласти, социальный кодекс ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии