К большому количеству тяжело больных пациентов привела большая волна заражаемости в апреле.

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о высокой смертности от коронавируса в мае. Он сделал это на заседании президиума координационного штаба при правительстве РФ.

Градоначальник отметил, что в мае смертность от COVID-19 будет больше, чем в апреле. Связано это с количеством тяжёлых и крайне тяжёлых больных, которые лежат в стационарах столичных клиник. По оценкам Собянина, сейчас таких пациентов в Москве около 1 700 человек.

Он отметил, это средний показатель, который держится последние три недели. Темпов снижения не наблюдается. Мэр столицы считает, что данная ситуация может привести к увеличению смертности в мае.

Собянин подчеркнул, что это естественный процесс, так как к большому количеству тяжело больных пациентов привела большая волна заражаемости в апреле.

Ранее Собянин заявил, что Москва сумела избежать самого страшного сценария развития ситуации с COVID-19.

Видео: kremlin.ru